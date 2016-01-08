مفاجأة.. الأكل قبل الرياضة يحرق دهون أكثر للسيدات والعكس بالنسبة للرجال

كشفت دراسة بريطانية حديثة مؤخرًا، توصيات مهمة ونصائح ذهبية للراغبين فى الرشاقة تساعد مرضى السمنة وفرط الوزن على فقدان المزيد من الوزن دون بذل مجهود إضافى.

حيث أوضحت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة سرى البريطانية إلى أن ممارسة الرجال للرياضة قبل تناول الطعام، وخاصة حال تناول الوجبات الغنية بالكربوهيدرات، يساهم فى حرق الدهون بنسبة 8%، وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن جسم الرجال به عضلات ضخمة، وتعتبر الكربوهيدرات هى الوقود الرئيسى بالنسبة لها ولذا تتخزن داخلها، لافتين إلى أن تناول الطعام قبل التمارين الرياضية سيجعل الكربوهيدرات متوفرة بكثرة ولذا لن تلجأ العضلات إلى حرق المزيد من الدهون، ولذا يجب تأجيل هذه الوجبات لما بعد التمرين.

الأمر على النقيض تمامًا بالنسبة للسيدات، حيث ثبت أن ممارستهن للتمارين الرياضية بعد الأكل يساهم فى حرق المزيد من الدهون والسعرات الحرارية بنسبة 22%، ويتم التخلص من النسبة الأكبر منها خلال أول 3 ساعات بعد ممارسة الرياضة، وفسرت الدراسة ذلك بأن جسم السيدات مبرمج على حرق الدهون لكى يحافظ على وجود الكربوهيدرات، لذا فتناول هذه الأطعمة قبل التمرين سيؤدى لحرق المزيد من الدهون.

وحذر التقرير السيدات من تناول أى أطعمة قبل مرور ساعة ونصف على الأقل من انتهاء ممارسة الرياضة، وذلك لحرق أكبر قدر من السعرات الحرارية الزائدة، وذلك حسبما نشر مؤخرًا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.