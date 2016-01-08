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مؤتمر الجمعية الدولية لأورام الثدى يكشف عن العلاج الجديد البديل للكيماوى

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مؤتمر الجمعية الدولية لأورام الثدى يكشف عن العلاج الجديد البديل للكيماوى مؤتمر الجمعية الدولية لأورام الثدى يكشف عن العلاج الجديد البديل للكيماوى
تعقد الجمعية الدولية لأورام الثدى والنساء يوم الاثنين المقبل مؤتمرها الصحفى للإعلان عن العلاج المناعى للأورام الذى ينهى على نظيره "الكيميائى".

وقالت الجمعية - فى بيان - إنه سيتم طرح - لأول مرة - عقاقير وقائية لتجنب الأورام بين السيدات الأكثر عرضة للإصابة بأورام الثدى وكيفية الحفاظ على خصوبة المرأة وقدرتها على الإنجاب بعد خضوعها للعلاج الكيميائى.

ويأتى ذلك على هامش المؤتمر الدولى الثامن لأورام الثدى والنساء الذى تنظمه الجمعية بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للأورام والمدرسة الأوربية لعلاج الأورام والجمعية الأوروبية لجراحة الأورام.

ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة، والدكتور ياسر عبد القادر أستاذ الأورام بكلية طب قصر العينى، والدكتور ماجد أبو سعدة أستاذ امراض النساء والولادة جامعة عين شمس، والدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام كلية طب جامعة عين شمس، والدكتورة هبة الظواهرى أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام، والدكتورة رباب جعفر أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام.

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مصر 365