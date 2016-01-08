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زيدان: رونالدو لا يمكن الاستغناء عنه طالما كنت مديرا فنيا للفريق

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زيدان: رونالدو لا يمكن الاستغناء عنه طالما كنت مديرا فنيا للفريق زيدان: رونالدو لا يمكن الاستغناء عنه طالما كنت مديرا فنيا للفريق

(إفي): دعّم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد لريال مدريد، نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو ودافع عنه بأرقامه القياسية التي تتحدث عنه، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "لا يمكن الاستغناء عنه" لأنه "روح الفريق".

وأكد زيدان تواجد المثلث الهجومي المعروف إعلاميا بـ(بي بي سي) (بنزيمة وبيل وكريستيانو) في التشكيلة الأساسية للفريق ومواصلة الاعتماد على صاروخ ماديرا البرتغالي، الذي يكن له زيدان كل الحب منذ ظهوره الأول، في تسديد الضربات الثابتة.

وأكد زيدان في مؤتمر صحفي عشية مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني"كريستيانو سيلعب كجناح، كما هو معتاد، سأقول له كلمات بسيطة. فأرقامه تتحدث عنه وما أريده أن يكون سعيدا. بالتأكيد سيواصل تسديد الضربات الثابتة".

وبسؤاله عن مستقبل النجم البرتغالي، قال زيدان بوضوح بأنه طالما تواجد كمدير فني للفريق، فرونالدو لن يرحل "كريستيانو لا يمكن الاستغناء عنه. هو بمثابة روح الفريق. أضحك كثيرا من الأقوال التي تثار في الوقت الحالي، لأنه طالما أنا متواجد في منصبي، فلن يرحل".

وكان رئيس نادي ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، قد أعلن في مؤتمر صحفي يوم الإثنين الماضي إقالة رافائيل بينيتث من تدريب الفريق الملكي، واختيار زيدان، الذي كان يشغل منصب مدرب الفريق الرديف، خليفة له.

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