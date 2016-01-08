لويس إنريكي: جرانادا أخطر فريق قد نواجهه الآن

(إفي): أكد المدير الفني لبرشلونة لويس إنريكي أن فريق جرانادا "أخطر فريق" قد يواجهه البرسا في الوقت الحالي.

وقال إنريكي خلال مؤتمر صحفي الجمعة عن الفريق الذي سيواجهه غدا في الدوري الإسباني إنه:"منافس في خط متصاعد، وبخاصة بعد النتيجة الايجابية التي حققها في إشبيلية، وهو في حاجة لجمع نقاط وبدنيا جيد للغاية" مشددا "إنه المنافس الأخطر الذي قد نواجهه الآن".

ورفض إنريكي الحديث عن اتهام نيمار بالاحتيال في صفقة انتقاله لبرشلونة أو تصريحات جيرارد بيكيه المثيرة للجدل عن فريق إسبانيول، أو عن العقوبة الموقعة على لويس سواريز بالإيقاف مباراتين في الكأس.

وقال:"أنا أعيش الحاضر فقط والحاضر هو جرانادا".

واعتبر أن "الصعوبات المنطقية" التي يواجهها لاعبيه مع "فرق تغلق دفاعها" كما هو الحال في جرانادا "يجعل اللاعبين يتقدمون للأمام".

ورفض أيضا التأكيد عما إذا كان سيسافر الاثنين إلى زيورخ لحضور حفل الكرة الذهبية، الذي يمكن أن يتوج خلاله بجائزة أفضل مدرب في 2015، قائلا:"لست مهتما".

كما تحدث بشكل مقتضب عن التوتر في مباراتي الدربي الأخيرتين أمام إسبانيول بالليجا والكأس، مشيرا إلى أن"أهتم بكل ما يتعلق بكرة القدم، كلما استطعنا أن نلعب كرة القدم كلما كان ذلك أفضل. علينا تحسين جميع الامور وتقديم نسخة أكثر رياضية للجميع".

وتابع"دائما ما تكون هناك مبارايات فيها مكون عاطفي مرتفع".