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وزير خارجية مالطا: خطر"داعش" يفرض على الفرقاء الليبيين تنحية الخلافات

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وزير خارجية مالطا: خطر"داعش" يفرض على الفرقاء الليبيين تنحية الخلافات وزير خارجية مالطا: خطر"داعش" يفرض على الفرقاء الليبيين تنحية الخلافات

> قال وزير الخارجية المالطى جورج فيلا، اليوم الجمعة، "إن الهجوم الإرهابى بمدينة زليتن الليبية، من غير المحتمل أن يدفع المتصارعين فى ليبيا إلى تجاوز خلافاتهما".

وأضاف فيلا - فى تصريح صحفى نشر هنا اليوم - "أن هذه أخبار محزنة وتدل على أن الإرهاب فى هذه الدولة المنهكة فى تزايد مستمر، وإذا سيطرت "داعش" على إجدابيا وراس لانوف فإنها بذلك ستسيطر على الموانئ النفطية الرئيسة لليبيا".

وأوضح أن الخطر المتصاعد لتنظيم "داعش" الإرهابى يفرض على الأطراف المتصارعة تنحية خلافاتهم جانبًا، ودعم خطة الأمم المتحدة، معربًا عن أمله فى أن "يسرع هذا الهجوم الإرهابى فى تنفيذ الاتفاق السياسي"، لافتًا إلى أنه "مازال هناك العديد من الأشخاص الذين يعارضون خطة كوبلر".
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