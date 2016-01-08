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مرتضى يؤكد إتمام الصفقة: لاعب الإسماعيلي إلى الزمالك.. ووكيله ينفي

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مرتضى يؤكد إتمام الصفقة: لاعب الإسماعيلي إلى الزمالك.. ووكيله ينفي مرتضى يؤكد إتمام الصفقة: لاعب الإسماعيلي إلى الزمالك.. ووكيله ينفي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إتمام صفقة انتقال باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي إلى صفوف الفريق، في الوقت الذي نفى فيه تامر النحاس وكيل اللاعب إتمام الصفقة حتى الآن.

أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الزمالك أخبر مرتضى منصور رئيس النادي برغبته في ضم باهر المحمدي ظهير أيمن الإسماعيلي قبل أن تتوقف الصفقة بسبب بعض الشروط لنادي الإسماعيلي.

وتحدث مرتضى منصور للصحفيين عن جديد صفقة باهر المحمدي قائلا: "الأزمة انتهت. باهر المحمدي سينضم إلى الزمالك لمدة 6 أشهر وسيدعم صفوف الفريق عقب لقاء إنبي".

وعلى الجانب الأخر أكد تامر النحاس وكيل اللاعب إن الأمور لم تنتهي بصفة رسمية بسبب "بعض الاختلافات البسيطة لم تُحل حتى الآن".

وأوضح في تصريحات لـFilGoal.com "الاختلافات بسيطة وفي طريقها إلى الحل. ولكن حتى اللحظة لم تتم الصفقة".

ويعتبر المحمدي من مواليد عام 1996 ويلعب في مركز الظهير الأيمن وكان قد أبدى في وقت سابق استعداده للمشاركة في أي مركز تحت قيادة ميدو.

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