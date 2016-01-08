أطباء بلا حدود: 23 شخصا ماتوا جوعا فى بلدة مضايا السورية المحاصرة

أعلنت منظمة اطباء بلا حدود الجمعة ان 23 شخصا قضوا جوعا فى بلدة مضايا السورية المحاصرة منذ الاول من ديسمبر والتى تستعد الامم المتحدة لارسال مساعدات انسانية اليها.

وتقول الامم المتحدة ان نحو 40 الف شخص، نصفهم من الاطفال، بحاجة عاجلة لمساعدات لانقاذ حياتهم فى مضايا المحاصرة من قبل القوات الموالية للنظام.

واعطت دمشق الخميس الاذن للوكالات الانسانية بادخال مواد اغاثة الى البلدة، فى اعقاب تقارير عن وفيات بسبب الجوع بين المدنيين، الذين نزح كثيرون منهم الى البلدة من الزبدانى المجاورة والتى تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وقالت منظمة اطباء بلا حدود ان بين الاشخاص ال23 الذين ماتوا جوعا، ستة لا تتجاوز اعمارهم العام وخمسة فوق الستين من العمر.

واضافت المنظمة ان الوفيات حصلت فى مركز صحى محلى تشرف عليه المنظمة، ومن ناحيته ذكر المرصد السورى لحقوق الانسان ان 13 شخصا حاولوا الهرب بحثا عن الطعام قتلوا بعد ان داسوا على الغام زرعتها قوات النظام او برصاص قناصة.