مثيرو الشغب يطلقون سراح سعودى بعد اختطافه والاعتداء عليه فى القطيف

>أطلق عدد من مثيرى الشغب فى محافظة القطيف شرق المملكة العربية السعودية التى تقطنها أغلبية شيعية سراح مواطن سعودى بعد اختطافه اليوم الجمعة والاعتداء عليه وتصويره واطلاق النار على سيارته.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الناطق الإعلامى لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطى قوله " ان شرطة محافظة القطيف تبلغت من مواطن فى الثلاثينات من عمره عن تعرضه للاختطاف تحت تهديد السلاح من قبل مجموعة من مثيرى الشغب المسلحين فى وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، عند مروره ببلدة العوامية " .

واشار الناطق الى ان مثيرى الشغب قاموا بـ"اقتياد المواطن السعودى ، الذى لم يتم الكشف عن اسمه ، إلى منطقة زراعية ، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب وتصويره ، وإطلاق النار على مركبته بعد إخلاء سبيله" .

واكتفى الرقيطى بالقول إن المختصين بالشرطة " باشروا إجراءات الضبط الجنائى لهذا الاعتداء الإرهابى والتحقيق فيه".

ويأتى اعتداء اليوم على أحد المواطنين السعوديين فى محافظة القطيف بعد أربع أيام من قيام أربعة مسلحين من مثيرى الشغب من سكان القطيف بإضرام النار فى إحدى الحافلات المخصصة لنقل العمال.