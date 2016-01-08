قوات إسرائيلية تقتل عربيا مطلوبا فى واقعة إطلاق نار بتل أبيب

>قال مصدر أمنى أن قوات إسرائيلية قتلت مواطنا عربيا مطلوبا فى واقعة إطلاق نار فى تل أبيب، كما مصادر محلية إصابة عدد من الفلسطينيين، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة قرية نعلين الأسبوعية.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص "الإسفنجي"، والمعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين فى المسيرة.

يأتى ذلك فيما، أصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

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