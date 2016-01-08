أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات إسرائيلية تقتل عربيا مطلوبا فى واقعة إطلاق نار بتل أبيب

Google+ Print
قوات إسرائيلية تقتل عربيا مطلوبا فى واقعة إطلاق نار بتل أبيب قوات إسرائيلية تقتل عربيا مطلوبا فى واقعة إطلاق نار بتل أبيب

>قال مصدر أمنى أن قوات إسرائيلية قتلت مواطنا عربيا مطلوبا فى واقعة إطلاق نار فى تل أبيب، كما مصادر محلية إصابة عدد من الفلسطينيين، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة قرية نعلين الأسبوعية.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص "الإسفنجي"، والمعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين فى المسيرة.

يأتى ذلك فيما، أصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365