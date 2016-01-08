أخبار العراق اليوم.. رئيس البرلمان العراقى:الضربات على داعش ليست كافية للقضاء عليه

تناولت أخبار العراق اليوم، الجمعة، تصريحات رئيس البرلمان العراقى، سليم الجبورى، بأن الضربات على داعش ليست كافية للقضاء عليه، كما ركزت أخبار العراق اليوم، على عمليات تحرير الأراضى العراقية من سيطرة داعش.

وأعلن رئيس البرلمان العراقى، سليم الجبورى، أن الغارات التى تستهدف مواقع لتنظيم "داعش" شمال العراق متواصلة قبل الهجوم المتوقع لاستعادة الموصل، إلا أن الجبورى أوضح أن الغارات على "داعش" ليست كافية للقضاء عليه، لكنها توجه ضربات موجعة وهى تأتى فى إطار الهدف الأساسى لاستعادة الموصل.

كما أضاف أنه تم شن هجمات عدة وراء خطوط التنظيم فى محيط الحويجة التى تبعد عن بغداد أكثر من 200 كيلومتر، موضحا أن الغارات على المتطرفين لا تأخذ طابع الهجوم البرى المباشر وإنما من خلال عمليات تستهدف أوكارا للتنظيم فى مناطق مهمة وحساسة.

كما وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، إبراهيم الجعفرى، وزير خارجية العراق، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها كبار المسئولين لبحث آخر تطورات الوضع فى المنطقة العربية. ومن المقرر أن يشارك الجعفرى خلال زيارته فى الاجتماع غير العادى لوزراء الخارجية العرب الذى يبدأ أعماله بعد غد الأحد، بناء على طلب السعودية لإدانة الانتهاكات الإيرانية لحرمة سفارتها فى طهران وقنصليتها فى «مشهد» الإيرانية وإدانة تدخل طهران فى شؤون الدول العربية الداخلية.

وأشار رئيس أركان الجيش العراقى، الفريق عثمان الغانمى، عقب اجتماعه برئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال جوزيف فرنسيس دانفورد، إلى أن عمليات تحرير الأنبار مستمرة والعمليات القادمة تتجه نحو نينوى، مؤكدا أن الجانب الأمريكى سيستمر بدعم القوات العراقية لحين القضاء على تنظيم "داعش" فى جميع مدن العراق.

كما أوضح دانفورد أن انتصارات الجيش العراقى الأخيرة جاءت نتيجة تحضيرات لأشهر عدة وأن العراق فى الطريق السليم لبناء جيش وطنى محترف وقوى.