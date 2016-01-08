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أخبار سوريا اليوم.. التحالف يشن 26 ضربة جوية فى العراق وسوريا ضد "داعش"

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أخبار سوريا اليوم.. التحالف يشن 26 ضربة جوية فى العراق وسوريا ضد "داعش" أخبار سوريا اليوم.. التحالف يشن 26 ضربة جوية فى العراق وسوريا ضد "داعش"
تناولت أخبار سوريا اليوم، الغارات التى يشنها التحالف الدولى بالعراق وسوريا ضد تنظيم "داعش" كما ركزت أخبار سوريا اليوم على أخبار المرصد السورى بمقتل 11 مدنيا بينهم 8 أطفال فى غارات التحالف فى شمال سوريا.

وقالت قوة المهام المشتركة في بيان اليوم الجمعة "إن طائرات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة نفذت 23 ضربة جوية على تنظيم داعش فى العراق، وثلاث ضربات فى سوريا أمس الخميس". وتمت 22 ضربة فى العراق بالتنسيق مع العراقية دعمًا لها، بينما تم تنفيذ ضربة جوية دعمًا لعمليات التحالف".

وأفاد بيان قوة المهام المشتركة أن الضربات الجوية شملت 7 ضربات على الموصل (معقل تنظيم داعش) و6 ضربات فى الرمادى، حيث طردت القوات العراقية معظم المتشددين الأسبوع الماضى بعد معركة ضارية.

وقال التحالف إن الضربات التى وقعت فى الموصل دمرت 4 وحدات تكتيكية للتنظيم، و6 مواقع قتالية، و4 مواقع للتجمع، ومستودعًا، ونفقًا.

بينما قُتِلَ 11 مدنيا، بينهم 8 أطفال، فى قصف لطائرات التحالف الدولى بقيادة واشنطن استهدف الريف الشمالى لمدينة الرقة (شمال) معقل تنظيم داعش فى سوريا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان الجمعة.

وأشار مدير المرصد، رامى عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس إلى قتل 11 مدنيا بينهم 8 أطفال و3 مواطنات، جراء قصف التحالف الدولى على قرية خزيمة فى الريف الشمالى لمدينة الرقة، حيث تدور اشتباكات بين قوات سوريا وتنظيم داعش منذ 30 ديسمبر.

وبحسب حصيلة للمرصد السورى أوردها فى 23 ديسمبر، قُتِلَ 299 مدنيًا فى غارات التحالف الدولى فى سوريا منذ انطلاقه فى صيف 2014، بينهم 81 طفلاً، فضلاً عن 3 آلاف و712 من تنظيم داعش. ويشن الائتلاف الدولى منذ سبتمبر 2014 غارات جوية تستهدف مواقع الإرهابيين، وتحركاتهم فى سوريا والعراق.

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مصر 365

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