شرطة البحرين تطلق الغاز المسيل للدموع والخرطوش على محتجين

قال شهود إن الشرطة البحرينية اشتبكت اليوم الجمعة مع متظاهرين احتجوا على إعدام رجل دين شيعى بارز فى السعودية

وتجمع نحو مئتى متظاهر فى سترة جنوب العاصمة المنامة. ثم اندلعت اشتباكات بين الشرطة التى أطلقت الغاز المسيل للدموع والخرطوش على المحتجين الذين رشقوها بالحجارة والقنابل الحارقة. وردد بعض المحتجين هتافات تقول "الموت لآل سعود" و"الموت لآل خليفة" فى إشارة إلى الأسرتين الحاكمتين فى السعودية والبحرين.

وكانت هذه أحدث احتجاجات يشوبها العنف منذ إعدام السعودية للشيخ نمر النمر يوم السبت الماضى مما أثار غضب الشيعة فى البحرين والشرق الأوسط، وحذت البحرين حذو السعودية فى قطع العلاقات مع إيران بعد اقتحام محتجين لمقر السفارة السعودية بطهران.

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