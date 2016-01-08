أخبار اليمن اليوم..مسئول إيرانى متطاولا:السعودية ستدفع ثمن اعتدائها على سفارتنا باليمن

ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم، قال المستشار الأعلى لعلى خامنئى بالحرس الثورى الإيرانى يد الله جوانى، إن السعودية ستدفع ثمنًا غاليًا لقيامها بالاعتداء على سفارتنا فى اليمن.

وزعم المستشار الأعلى لممثل الولى الفقيه بالحرس الثورى الإيرانى، فى تصريح لوكالة تسنيم، بأن الاعتداء کان متعمدًا، وتم مع سبق الإصرار، وأکد المسئول العسکرى قائلاً: "إذا أراد السعوديون تبرير عملهم هذا باعتباره ردًا على تعرض سفارتهم فى إيران، فإن عليهم أن يدرکوا جيدًا أن ذلك يعتبر قياسًا مع الفارق، حيث إن حادث تعرض السفارة السعودية فى طهران لهجوم لا يزال تحوم حوله الشكوك".

وشدد المسئول الإيرانى، على أن حکومة طهران وکل الأجهزة المعنية فى البلاد اعتبرت هذا العمل يتسم بالغموض، مشيرًا إلى الجهود التى تبذل على قدم وساق لإلقاء القبض على الفاعلين.

ومن أخبار اليمن اليوم، دعا المفوض السامى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليمن، اليوم الجمعة، إلى العدول عن قراره بطرد ممثله بوصفه "غير مبرر ويأتى بنتائج عكسية ومضرًا"، وقالت وكالة أنباء تديرها الحكومة المدعومة من السعودية، إن وزارة الخارجية اليمنية أعلنت أن ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان شخص غير مرغوب فيه، بعد إدلائه بتصريحات وصفتها بأنها غير حيادية.

وقال المفوض السامى زيد رعد الحسين، فى بيان، "ليست مهمتنا تسليط الضوء على الانتهاكات التى يرتكبها جانب وتجاهل تلك التى يرتكبها الآخر، أخشى من أن يعرقل ذلك عملنا فى المستقبل".