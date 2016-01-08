مديرة اليونسكو تدين جريمة قتل الصحفية السورية رقية الحسن

>أعربت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا، عن إدانتها إثر ورود تقارير تؤكد مقتل الصحفية السورية رقية الحسن.

وقالت المديرة اليونسكو - فى بيان مقتضب اليوم الجمعة - "أدين جريمة قتل رقية الحسن. كما أريد أن أوجه تحية إلى هذه الصحفية الشجاعة التى وقفت تدافع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى أحلك الأوقات، وصمدت فى وجه حملة التطرف العنيفة التى تهدف إلى القضاء على حرية الأفراد بالتعبير والتفكير والعمل".

وكانت الصحفية والكاتبة المناضلة رقية الحسن تقوم بتدوين مظاهر الحياة اليومية فى مدينة الرقة السورية، التى رفضت هجرها بعد احتلال تنظيم داعش لها. وجرى اختطافها فى شهر يوليو الماضى وقتلت فى شهر سبتمبر، غير أن التأكد من مصرعها لم يتم إلا هذا الأسبوع.

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