أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتل منفذ عملية إطلاق النار في تل ابيب

Google+ Print
شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتل منفذ عملية إطلاق النار في تل ابيب شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتل منفذ عملية إطلاق النار في تل ابيب

لقي منفذ عملية إطلاق النار وسط تل أبيب يوم  الجمعة الماضي،  نشأت ملحم مصرعه مساء اليوم برصاص الشرطة الإسرائيلية بعد أسبوع من الملاحقة من قبل الأمن الإسرائيلي.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة،  أن التقارير الاأولية تفيد بأن تبادلا لإطلاق النار جرى بين قوة من الشرطة وبين ملحم الذي تحصن في أحد مساجد مدينة “أم الفحم” (شمال إسرائيل) ولم يصب أي من افراد الشرطة بأذى.

وأشارت إلى أن أعمال البحث عن ملحم استمرت طيلة الأسبوع الماضي وتركزت اليوم في منطقة وادي عارة (شمالا) بناء على معلومات استخبارية.

وكان نشأت ملحم (31 عاما)، وهو من “فلسطيني الداخل” من حملة الهوية الإسرائيلية قد قام بإطلاق النار على رواد أحد محال الترفية بشارع ديزنغوف وسط تل أبيب يوم /الجمعة/ الماضي؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة عدد آخر بجروح بعضهم في حالة خطيرة قبل أن يلوذ بالفرار.

في سياق متصل، قال عضو الكنيست ورئيس جهاز الامن العام “الشاباك” الأسبق يعقوب بيري إن “عدد مواطني إسرائيل العرب الذين ارتكبوا اعتداءات ارهابية ضئيل جدا وهامشي” .

وأضاف بيري – في تصريحات اليوم – أن الحكومات المتتالية في إسرائيل قد أهملت الوسط العربي ولم تقدم له العون الحكومي المطلوب.

ويعيش نحو 7ر1 مليون عربي في إسرائيل ويحملون جنسيتها ويشكلون نسبة 7ر20% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 3ر8 مليون نسمة ، ويطلق عليهم “فلسطينيو الداخل” أو “عرب48″ وهم الذين لم يغادروا مدنهم وقراهم لدى إعلان قيام إسرائيل عام 1948.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا