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7 نصائح للتخلّص من بق الفراش

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الجمعة 08-01-2016 19:16

تختبئ حشرات البق في الأماكن الضيقة التي لا تصلها أشعة الشمس باستمرار، لا سيما الفراش. وللتخلص منها، لا بد من اتباع النصائح الآتية:

1. تهوئة غرف النوم، يومياً، وذلك لمدة نصف ساعة عند الصباح، مع الحرص على نفض الأغطية وتعريضها للشمس من حين إلى آخر.
2. ترتيب الأغراض الموجودة في الغرفة، منعاً من تكاثر الحشرات.

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3. استخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف غرفة النوم والسرير لإزالة بق الفراش وبيضه.
4. تجنب الإكثار من توزيع قطع الأثاث و"الأكسسوارات" في الغرفة.
5. سدّ الثقوب في الجدران، والشقوق الموجودة في قطع الأثاث والفراش.
6. التخلّص من مصادر الرطوبة في البيت.
7. رشّ المبيدات المكافحة للحشرات كل أسبوع في الأماكن التي يشكّ في تكاثر الحشرات فيها.

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سيدتي