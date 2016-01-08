مؤتمر زيدان الأول - ' تحضرت جيدا لمنصبي الجديد.. وهدفي إمتاع الجمهور وإسعاد اللاعبين '

للمرة الأولى جلس زين الدين زيدان على كرسي الرجل الأول في ريال مدريد ليحضر المؤتمر الصحفي.

زيدان سجل اليوم حضوره الأول في المؤتمر الصحفي قبيل مباراة ريال مدريد وديبورتيفو لاكرورنيا في الدوري الإسباني يوم غدا السبت.

زيدان تولى قيادة ريال مدريد مؤخرا بعد إقالة الإسباني رافائيل بنيتيث بسبب سوء النتائج.

وكالعادة كان حضور زيدان مميزا، ومحط أنظار وسائل الإعلام في كل الأنحاء.

وكل ما يلي على لسان زيدان في مؤتمره الأول.

"كل شيء تم سريعا، يوم الأربعاء كنت أفكر في أمور الكاستيا، ومساءا أصبحت مدربا للفريق الأول".

" لست قلقا.. أعلم أن مهمتي ليست سهلة مطلقا، لكنني تحضرت جيدا لشغل منصبي الجديد".

"مهمتي هي إسعاد اللاعبين، وأن نكون جميعا سببا في إمتاع الجمهور في المدرجات".

"رأيت اليوم لاعبين مميزين في الحصة التدريبية، الجميع كان يركز بصورة رائعة وهذا الأمر أسعدني".

"تحدثت مع رونالدو ومازلت بحاجة للحديث معه كثيرا، معي سيلعب على الجناح كما يحب دائما وهو ليس للبيع كما يقال لأنه ببساطة روح الفريق".

التشكيل

"ديبورتيفو فريق جيد وبهم لاعبين سريعين، لكن الأهم هو كيف سنلعب نحن أمامهم".

"لم أقرر التشكيل بعد لتلك المباراة، لكن ثلاثي الهجوم جاريث بيل، كرين بنزيمة وكريستيانو رونالدو سيكونوا أساسيين".

وأضاف "وحين نفقد الكرة، سيكون على الجميع الدفاع والسعي لاستعادتها، فليس من الطبيعي أن يضم الفريق ثلاثة أو أربعة لاعبين لا يدافعون".

الميركاتو

"لن نبيع أي لاعب في فترة الانتقالات الجارية، ولا أظن أيضا أننا سنضم أي لاعب".

"فرانشيسكو إيسكو وجيمس رودريجيز لاعبان مميزان يفتقدان للثقة، وأنا كمدرب مهمتي هي إعادتها لهما".