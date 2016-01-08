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النيابة تطعن غدًا على براءة قاتل ثوار 25 يناير

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النيابة تطعن غدًا على براءة قاتل ثوار 25 يناير النيابة تطعن غدًا على براءة قاتل ثوار 25 يناير

 

تنظر غدا السبت محكمة النقض، الطعن المقدم من النيابة العامة علي الحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة محمد السنى أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء وقت ثورة 25 يناير من تهمة قتل متظاهرى الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب 28 يناير2011″.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ وهشام الشافعي وخالد الجندى ونبيل مسعود وبسكرتارية خالد عمر.

وكانت محكمة النقض قد قضت في مايو العام الماضي بالغاء حكم الادانة واعادة محاكمتة من جديد وتم تحديد دائرة لنظر اعادة محاكمته والتي اصدرت حكمها بالبراءة فطعنت النيابة العامة علي حكم البراءة امام محكمة النقض.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم لمحكمة الجنايات فى القضية رقم 19506 لسنة 2011 بانة قتل عمدا دون سبق اصرار او ترصد المجنى عليه موسى محمد موسى حجاب، أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير. بأن أطلق النار عليه من سلاحه الميرى بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع فى قتل أحمد محمد حسن فى ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه أيضا من سلاحه الميرى.

 

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