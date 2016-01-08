الجنايات تنظر غدًا الحكم على 7 متهمين فى أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي

تصدر غدا السبت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة, حكمها فى إعادة اجراءات محاكمة 7 متهمين، فى القضية المعروفة اعلاميًا بـ” أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى”.

يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار ، وبسكرتارية محمد السعيد.

كان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام السابققد احال المتهمين إلى امحكمة الجنايات افي القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ”أحداث مدينة الإنتاج” 2 أغسطس عام 2013، والتى أسفرت عن حرق مركبات شرطة وخاصة، والشروع في قتل ضباط ومجندين ومواطنين وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج وقدرت الخسائر جراء الأحداث بربع مليون جنيه.

كما ان المتهمين اشتركوا ومجهولين آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الإعتداء على أشخاص والتخريب العمدي بأن توجهوا إلى مدينة الإنتاج الإعلامي وأعتدوا على منشأت المدينة وأتلفوها وتعدوا على قوات الأمن باستخدام القوة والعنف حيث كان بعضهم مدجج بأسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص خرطوش، طوب، زجاجات «مولوتوف» ووقعت منهم تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر.

بالاضافة إلي أنهم استعرضوا وآخرين القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات، وكان ذلك بغرض ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وكذلك إلحاق أضرر مادية بمنشأت مدينة الإنتاج الإعلامي.