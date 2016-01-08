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إحالة مدير مدرسة مصر الحرة التجريبية السابق للنيابة العامة في واقعة فساد

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إحالة مدير مدرسة مصر الحرة التجريبية السابق للنيابة العامة في واقعة فساد إحالة مدير مدرسة مصر الحرة التجريبية السابق للنيابة العامة في واقعة فساد

أحال الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم مدير مدرسة الحرة التجريبية للغات بكفر المصيلحة، للنيابة العامة وتمثلت هذه الواقعة، حسبما انتهى محضر الجهاز المركزي، بقيام مدير المدرسة السابق بالاستيلاء على السيارة الخاصة بالمدرسة وهي احدي السيارات المملوكة للدولة منذ تاريخ 5/10/2015، كما تبين التلاعب والتزوير والتدليس في الشراء باسم أحد الشركات الخاصة وليست باسم مدرسة مصر الحرة للغات.

بالإضافة إلى اهدار المال العام في تبرعات نقدية وحصيلة مبيعات الزي المدرسي والكتب الاجنبية وإيجار السيارات بلغ ما أمكن حصره منها مائة ألف جنيهًا مضافًا اليها سعر السيارة وهو 86.400ألف جنية

وقال محافظ المنوفية إنه من شأن الفساد الإضرار بجميع الجهود والمساعي المبذولة في سبيل إيجاد بيئة عمل اقتصادية سليمة، وهو عقبة في سبيل التنمية، ويعد التستر أحد أهم مكونات الفساد مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد تتم بالتعاون بين كافة الجهات المسئوله مؤكدًا على اهمية دور المواطن في القضاء على هذه الآفه.

 

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