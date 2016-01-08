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غدًا..الحكم على المتهمين فى محاولة اغتيال رئيس نادى الزمالك

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غدًا..الحكم على المتهمين فى محاولة اغتيال رئيس نادى الزمالك غدًا..الحكم على المتهمين فى محاولة اغتيال رئيس نادى الزمالك

تصدر غدا السبت محكمة جنايات الجيزة ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حكمها على 21 متهمًا ، فى قضية اتهامهم بالإعتداء والشروع فى قتل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين وعددهم 21 متهماً عدد من الإتهامات يأتي على رأسها اتهام إستعراض القوة و التلويح بالعنف والحاق الضرر بالمجني عليهم وتعريض حياتهم للخطر، بالإضافة لعقد العزم على قتل المجني عليه الأول” رئيس نادي الزمالك ” وأنهم أعدوا لهذا الغرض ” اسلحة نارية ” الى جانب ترصدهم تحركاته في الأماكن التي يتردد عليها .
> من جانب آخر، تصدر غدا نفس المحكمة، حكمها على 13 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام نادى الزمالك”

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التجمهر ومحاولة اقتحام نادى الزمالك والشروع فى قتل أحد العاملين بالنادى وإحداث تلفيات بالمبنى الرئيسى وحيازة أسلحة نارية وتكدير الأمن والسلم العام.

وتعود تلك الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضى حينما تجمهر عدد من أعضاء رابطة “الوايت نايتس” أمام نادى الزمالك فى محاولة لاقتحامه، تنديداا منهم بما صرح به رئيس النادى فى ذلك الوقت بأنه لن يسمح للجمهور بدخول النادى لحضور تدريبات الفريق وحدثت حالة من الشد والجذب بينهم وبين أمن النادى و كتبوا عبارات وشعارات مناهضة لرئيس نادى الزمالك.

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