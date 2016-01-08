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غدًا | محاكمة 494 متهمًا في أحداث مسجد الفتح

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غدًا | محاكمة 494 متهمًا في أحداث مسجد الفتح غدًا | محاكمة 494 متهمًا في أحداث مسجد الفتح

مسجد الفتح – أرشيفية

تنظر غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بوادي النطرون، محاكمة 494 متهمًا، لاتهامهم في أحداث العنف والقتل، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بمنطقة رمسيس وقسم الأزبكية، فيما يعرف إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الفتح”.

وأمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام ٢٠١٣.

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