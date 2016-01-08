صور| محافظ أسوان يتفقد عدد من المشروعات الخدمية بمدينة دراو‎

قام اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، بجولة لمركز ومدينة دراو لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت الخدمية بها ومتابعة الموقف التنفيذي لها مع الوقوف على مستوي الخدمات المختلفة التي تضمن توفير حياة كريمة للمواطن الأسواني.

وشملت الجولة تفقد وحدة مرور دراو الجديدة، ومشروع إسكان الشباب والأسر الأولى بالرعاية بقرية الطويسة وعبارة الحربياب بالجعافرة ومستشفي دراو المركزي، بالإضافة إلى وحدة صحة الأسرة بنجع ونس.

وقد رافقه في الجولة السكرتير العام المساعد ورئيس مدينة دراو ومديري الصحة والإسكان، بجانب مسئولي شرطة المرور والمسطحات المائية، وخلال الجولة وجه محافظ أسوان مسئولي المرور بسرعة إعداد دراسة كاملة عن وحدة المرور الجديدة بالطويسة، ومدى الإمكانيات والخدمات التي ستقدمها للجمهور تمهيدًا لمخاطبة وزير الداخلية لافتتاحها، بما يحقق الاستفادة منها في توفير الخدمات المرورية المختلفة لأهالي دراو وخاصة أنه تم إنشائها منذ عام 2002.

وفى نفس الجولة وجه اللواء مجدي حجازي، مدير عام الإسكان، بضرورة إعداد تقرير كامل عن كافة المشكلات التي تعوق الانتهاء من إنجاز مشروعات الإسكان المختلفة بالمحافظة، وخاصة المتعلقة بمشاكل الصرف الصحي وإعداد مخططات كاملة ومحددة لجميع شبكات الطرق الرئيسية والفرعية المرتبطة بمشروعات الإسكان على مستوى المحافظة، بجانب تحديد مواقع الخدمات الاجتماعية والتجارية والترفيهية من أجل إعداد المقايسات المطلوبة، تمهيداً لطرحها على المستثمرين لإنشائها وتشغيلها لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وعلى الجانب الآخر شدد المحافظ على مسئولي شرطة المسطحات المائية بضرورة إجراء تفتيش ومسح شامل لكافة المعديات النهرية علي مستوي المحافظة، وإعداد تقرير كامل عن حالتها الفنية خلال 48 ساعة مع إيقاف فوري لأي معدية مخالفة أو غير صالحة فنيًا حفاظًاعلى أرواح المواطنين.