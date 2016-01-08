20 مليون جنيه لتشغيل 40 بئر رى بالوادى الجديد بنظام الطاقة الشمسية

قال المهندس محمد مصطفى وكيل وزارة الري بمحافظة الوادي الجديد، إن الإدارة العامة تنفذ تجربة تشغيل عدد من آبار الري بالطاقة الشمسية باعتمادات مالية تصل إلى 20 مليون جنيه، حيث يجرى تنفيذ التجربة على 10 آبار بمنطقة الشب بمركز باريس و30 بئر بمركزى الداخلة والفرافرة وهى التجربة التى سيتم تعميمها على مستوى مراكز المحافظة فى حال نجاح التجربة.

وفى سياق متصل أكد مصطفى فى تصريح صحفى، أن وزارة الرى وافقت على توريد 165 طلمبة غاطس بتكلفة 7 ملايين جنيه بقرض من المملكة العربية السعودية، حيث تم طرح عملية توريد 75 طلمبة غاطس بتصرفات عالية بتكلفة مالية قدرها 6 ملايين جنيه وسيتم تسلمها خلال ايام .