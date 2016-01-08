أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

20 مليون جنيه لتشغيل 40 بئر رى بالوادى الجديد بنظام الطاقة الشمسية

Google+ Print
20 مليون جنيه لتشغيل 40 بئر رى بالوادى الجديد بنظام الطاقة الشمسية 20 مليون جنيه لتشغيل 40 بئر رى بالوادى الجديد بنظام الطاقة الشمسية
قال المهندس محمد مصطفى وكيل وزارة الري بمحافظة الوادي الجديد، إن الإدارة العامة تنفذ تجربة تشغيل عدد من آبار الري بالطاقة الشمسية باعتمادات مالية تصل إلى 20 مليون جنيه، حيث يجرى تنفيذ التجربة على 10 آبار بمنطقة الشب بمركز باريس و30 بئر بمركزى الداخلة والفرافرة وهى التجربة التى سيتم تعميمها على مستوى مراكز المحافظة فى حال نجاح التجربة.

وفى سياق متصل أكد مصطفى فى تصريح صحفى، أن وزارة الرى وافقت على توريد 165 طلمبة غاطس بتكلفة 7 ملايين جنيه بقرض من المملكة العربية ، حيث تم طرح عملية توريد 75 طلمبة غاطس بتصرفات عالية بتكلفة مالية قدرها 6 ملايين جنيه وسيتم تسلمها خلال ايام .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020