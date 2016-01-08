المجلس القومى للمرأة بالأقصر يعقد 4 دورات تدريبية عن "ريادة الأعمال"

يعقد فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر، 4 دورات تدريبية تحت عنوان "المرأة وريادة الأعمال" خلال شهر يناير الجارى.

وتستهدف الدورات، السيدات الراغبات فى إقامة مشروعات صغيرة والعاملات فى المصانع، على أن يتم إكساب المشارِكات مهارات إقامة المشروعات الخاصة بهن، ومهارات تسويق منتجاتهن، وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات، علاوة على مهارات القيادة والقدرة على التواصل.

وأوضحت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر فى بيانٍ للمجلس، أن الخطة المستقبلية للفرع ترتكز على استخراج بطاقات الرقم القومى للطالبات فى قرى ومراكز المحافظة، لافتة إلى استخراج خلال العام الماضى 5000 بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات بالأقصر.