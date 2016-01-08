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القبض على ساقطة تمارس الرذيلة بـ 5 آلاف جنيه فى الليلة بـ"شرم الشيخ"

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القبض على ساقطة تمارس الرذيلة بـ 5 آلاف جنيه فى الليلة بـ"شرم الشيخ" القبض على ساقطة تمارس الرذيلة بـ 5 آلاف جنيه فى الليلة بـ"شرم الشيخ"
ألقت مباحث الآداب العامة بسيناء برئاسة العقيد أحمد نبيل، القبض على ساقطة تمارس الرذيلة فى شرم الشيخ.
>كانت معلومات وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تتهم "امل .أ.م" - 30 سنة - بممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة المحرمة بدون تميز مقابل مبلغ يصل إلى 5 آلاف جنيه فى الليلة، وتتخذ من شقة بالهضبة مسرحا لمزاولة نشاطها.
> بعرض المعلومات على اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء والعميد أحمد فاروق مدير المباحث الجنائية امرا بسرعة ضبط المتهمة وعقب تقنين الإجراءات تمكن العقيد أحمد نبيل رئيس مباحث الآداب والرائد خالد شلبى معاون مباحث الآداب من ضبطها ،وبفحص هاتفها المحمول وجد به العديد من الصور الفاضحة واتفاقات مع راغبى المتعة مقابل 5 آلاف جنيه فى الليلة.

بمواجهة المتهمة اعترفت بممارستها الرذيلة مقابل أجر حسب الاتفاق، والصور الفاضحة الموجودة على الموبايل تخصها كما حرزت القوة من الشقة مبلغ مالى وهاتف محمول،وحررت المحضر رقم 71جنج شرم الشيخ لسنة 2016.
>واثناء عرض المتهمة على النيابة، وصلت معلومات إلى ضباط مباحث الآداب تفيد بأنها تسير ببطاقة شقيقتها وأن اسمها الحقيقى "هبة"، وذلك للهرب من المباحث اثناء الكشف الجنائى عليها حيث سبق اتهامها فى قضية آداب.
>وتوجه ضباط المباحث إلى النيابة، وبمواجهتها اعترفت بصحة المعلومات وأنها افتعلت ذلك للهروب من المباحث، فقرر عمر شاهين مدير نيابة شرم الشيخ حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمتى التزوير وممارسة الدعارة.

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مصر 365