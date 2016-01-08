"الخارجية": نجرى اتصالات للتأكد من صحة اختطاف مصريين فى ليبيا

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه فور تداول أنباء اختطاف عدد من الشباب المصريين فى ليبيا، وآخرين ألقى القبض عليهم، وأن جميعهم من مركز سمالوط بالمنيا، بدأ السفير المصرى في ليبيا محمد أبو بكر والذى يمارس عمله من القاهرة، فى إجراء اتصالات فورية مع مصادر رسمية وغير رسمية من مشايخ وعواقل المناطق التى يتردد وجود هؤلاء الشباب بها، للتأكد من صحة الأنباء، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

وطلب المتحدث باسم الخارجية، من جميع وسائل الإعلام، وأسر المواطنين المصريين المتواجدين فى ليبيا، توخى الحذر فى التعامل مع مثل تلك الأنباء لحين التحقق في صحتها ودقتها، لاسيما أنه سبق وتم تداول أنباء غير صحيحة بشأن أوضاع المصريين في ليبيا من قبل.

وأكد الخارجية المصرية لا تدخر أي جهدًا فى التحرك الفورى من أجل تأمين عودة أى مواطن مصرى تتعرض حياته للخطر فى ليبيا، على الرغم من عدم وجود بعثة دبلوماسية مصرية على الأراضى الليبية.