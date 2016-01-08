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جلسة عرفية تلزم مواطنا بمليون جنيه غرامة لإطلاقه شائعات فى انتخابات سيناء

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جلسة عرفية تلزم مواطنا بمليون جنيه غرامة لإطلاقه شائعات فى انتخابات سيناء جلسة عرفية تلزم مواطنا بمليون جنيه غرامة لإطلاقه شائعات فى انتخابات سيناء
ألزمت جلسة عرفية بشمال سيناء أحد الأشخاص بدفع مليون و100 ألف جنيه، على خلفية خلاف أثناء جولة الإعادة على المقعد البرلمانى بدائرة بئر العبد.

وقالت مصادر قبلية، إن خلافا نشب بين أنصار المرشحين فى جولة الإعادة بإحدى اللجان بدائرة بئر العبد، تطور لاتهام شخص من أنصار مرشح لأنصار منافسه بنشر شائعات تقديم رشاوى.

وتدخلت رموز قبلية، وتقرر عقد جلسة عرفية لإنهاء الخلاف، وعقدت الجلسة بديوان "العمور" ببئر العبد، وانتهت بتغريم شخص مليون و100 ألف جنيه، وأن يرفع 3 رايات على 3 دواوين.

وتم التنازل عن 650 ألف جنيه للحضور وتحديد موعد للتنازل عن باقى المبلغ، بعد انتهاء رفع الرايات الثلاث، وفقاً لما تسمى فى عرف بدو سيناء "الجاهة"، وهى اصطحاب مجموعة من الرموز وطلب من المحكوم لصالحه أن يتنازل عن مبالغ مالية إكراما لحضورهم، وله الحق فى تحديد المبلغ المتنازل عنه اكراما لكل شخص وما يتبقى ملزم من تقرر أن يدفعه بسداده.


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