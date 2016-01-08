الحرس الثورى متطاولا:السعودية ستدفع ثمنا غاليا لاعتدائها على سفارتنا باليمن

قال المستشار الأعلى لعلى خامنئى بالحرس الثورى الإيرانى يد الله جوانى، إن السعودية ستدفع ثمنًا غاليًا لقيامها بالاعتداء على سفارتنا فى اليمن.

وزعم المستشار الأعلى لممثل الولى الفقيه بالحرس الثورى الإيرانى، فى تصريح لوكالة تسنيم، بأن الاعتداء کان متعمدًا، وتم مع سبق الإصرار.

وأکد المسئول العسکرى قائلاً "إذا أراد السعوديون تبرير عملهم هذا باعتباره ردًا على تعرض سفارتهم فى إيران، فإن عليهم أن يدرکوا جيدًا أن ذلك يعتبر قياسًا مع الفارق، حيث إن حادث تعرض السفارة السعودية فى طهران لهجوم لا يزال تحوم حوله الشكوك".

وشدد المسئول الإيرانى، على أن حکومة طهران وکل الأجهزة المعنية فى البلاد اعتبرت هذا العمل يتسم بالغموض، مشيرًا إلى الجهود التى تبذل على قدم وساق لإلقاء القبض على الفاعلين.