وزير الرى: مناقشة نتائج اجتماع زيادة فتحات سد النهضة أول فبراير

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم رفع تقرير لوزراء الخارجية والرى من وزراء دول حوض النيل الشرقى المقرر عقده فى الخرطوم أول فبراير حول نتائج الاجتماعات الفنية التى عقدت فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا على مدار يومين لدراسة المقترح المصرى بزيادة الفتحات أسفل سد النهضة الاثيوبى.

وأضاف مغازى فى تصريحات صحفية اليوم أنه تلقى تقريرا عن المناقشات التى دارت بين خبراء الدول الثلاث، على مدار يومان 6 و7 يناير الحالى فى حضور شركة سالينى المنفذة لسد النهضة ، وذلك فى فى اطار مخرجات الاجتماع السداسى الأخير لوزراء الخارجية والرى ، الذى عقد بالخرطوم فى الفترة 27-28 ديسمبر 2015.

وأشار مغازى الى أن المناقشات العلمية والفنية تمثلت فى دراسة الفتحات المناسبة بالمناسيب المنخفضة بسد النهضة لتمرير المياه باعتبار سيناريوهات وافتراضات مختلفة لتشغيل السد وقامت كل دولة بعرض وجهة نظرها العلمية طبقا لدراستها الوطنية.