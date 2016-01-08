أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزير الرى: مناقشة نتائج اجتماع زيادة فتحات سد النهضة أول فبراير

Google+ Print
وزير الرى: مناقشة نتائج اجتماع زيادة فتحات سد النهضة أول فبراير وزير الرى: مناقشة نتائج اجتماع زيادة فتحات سد النهضة أول فبراير

الدكتور حسام حسام مغازي وزير الري

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم رفع تقرير لوزراء الخارجية والرى من وزراء دول حوض النيل الشرقى المقرر عقده فى الخرطوم أول فبراير حول نتائج الاجتماعات الفنية التى عقدت فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا على مدار يومين لدراسة المقترح المصرى بزيادة الفتحات أسفل سد النهضة الاثيوبى.

وأضاف مغازى فى تصريحات صحفية اليوم أنه تلقى تقريرا عن المناقشات التى دارت بين خبراء الدول الثلاث، على مدار يومان 6 و7 يناير الحالى فى حضور شركة سالينى المنفذة لسد النهضة ، وذلك فى فى اطار مخرجات الاجتماع السداسى الأخير لوزراء الخارجية والرى ، الذى عقد بالخرطوم فى الفترة 27-28 ديسمبر 2015.

وأشار مغازى الى أن المناقشات العلمية والفنية تمثلت فى دراسة الفتحات المناسبة بالمناسيب المنخفضة بسد النهضة لتمرير المياه باعتبار سيناريوهات وافتراضات مختلفة لتشغيل السد وقامت كل دولة بعرض وجهة نظرها العلمية طبقا لدراستها الوطنية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا