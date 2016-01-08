حركة حماس تؤكد تأييدها لإجراء انتخابات فلسطينية رئاسية وتشريعية

أعلن نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس موسى ابو مرزوق ان حركته مع اجراء انتخابات الفلسطينية رئاسية وتشريعية، مؤكدا ان مسالة الانتخابات تتوقف على الرئيس محمود عباس.

وكان الرئيس الفلسطينى قال فى كلمة القاها الاربعاء لمناسبة عيد الميلاد لدى الطوائف الشرقية فى بيت لحم “منذ ثمانى سنوات ونحن نقول اننا نريد حلا مع الاخوة فى غزة. ما هو المطلوب؟ لا يريدون حكومة وحدة وطنية وبلغنى امس انهم لا يريدون انتخابات”.

وقال ابو مرزوق فى تصريح صحافى نشره على صفحته على موقع فيسبوك، ان “حماس مع اجراء الانتخابات اليوم قبل الغد والامر عند (الرئيس) ابو مازن باعتباره رئيسا للسلطة”.

وتوقف عند “رفض البعض احياء اركان” المصالحة التى توافقنا عليها” والتى تنص على “الاطار القيادى المؤقت (وهو) المجلس التشريعى والانتخابات للرئاسة والتشريعى والمجلس الوطني”.

واضاف ان “حماس مع حكومة الوحدة الوطنية عبر اجتماع للفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة او من خلال اجتماع الاطار القيادى المؤقت والامر ايضا عند الرئيس ابومازن، واكد التزام حركته ب”كل ما وقعت عليه” بشان المصالحة “رغم كل العقبات التى وضعها البعض للقفز عنها”.