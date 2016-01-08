خالد حنفى يبحث مع وزير الزراعة القبرصى زيادة حجم التبادل التجارى

بحث الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع نيكوس كوايليس، وزير الزراعة والتنمية الريفية القبرصى، زيادة التبادل التجارى بين البلدين من خلال تصدير منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى قبرص، ومنها الصلصة والخضروات المجمدة والفاكهة، بالإضافة إلى الدقيق خاصة دقيق السيمولينا الذى يصنع من قمح الديورم ويدخل فى صناعة المكرونة بالإضافة إلى الاستفادة من موقع جمهورية قبرص فى تصدير كافة منتجات القابضة للصناعات الغذائية لدول الاتحاد الأوروبى.

وأوضحت وزارة التموين، فى بيان لها اليوم الجمعة، أن نيكوس كوايليس وزير الزراعة والتنمية الريفية القبرصى أكد خلال الاجتماع حرص بلاده على تقوية وتوطيد العلاقات مع مصر فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية وإقامة تحالف استراتيجى مشترك لزيادة التبادل التجارى وإمكانية تقديم الخبرة القبرصية فى مجال الثروة السمكية، ودراسة توريد أنواع مختلفة من الأسماك الطازجة بأسعار مخفضة لشركات المجمعات الاستهلاكية من خلال شركة ليفانتينا للأسماك وهى من كبرى شركات الأسماك فى قبرص، بالإضافة إلى توريد منتجات الالبان وخاصة الجبن الحالومى الشهير بقبرص، وذلك بأسعار تنافسية، مشيرا إلى رغبة قبرص الاستفادة من موقع مصر الجغرافى كمحور دولى وبوابة لعبور المنتجات القبرصية لدول الخليج وأفريقيا.