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الزمالك يجهز معروف يوسف لمركز جديد

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الزمالك يجهز معروف يوسف لمركز جديد الزمالك يجهز معروف يوسف لمركز جديد

يسعى أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك في تجهيز لاعب النيجيري معروف يوسف للعب في مركز جديد خلال المباريات المقبلة.

ويحاول ميدو توظيف معروف يوسف في مركز الظهير الأيسر لسد ثغرة النادي الأبيض في هذا المركز.

الزمالك يشرك لاعبه حمادة طلبة في هذا المركز منذ الموسم المنقضي رغم أنه يلعب في الأساس كقلب دفاع، ورغم ضم الثنائي محمد عادل جمعة وشريف علاء خلال موسم الانتقالات الصيفي، إلا أنهما لم يثبتا جدارة باللعب في هذا المركز.

وسيكون معروف يوسف حل جيد لميدو إن نجح في توظيفه بهذا المركز في المباريات المقبلة بداية من مباراة إنبي في الدوري.

ويستعد الزمالك لملاقاة إنبي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

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