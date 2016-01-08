أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حارس الشرطة لـ في الجول: التفويت للأهلي؟ أهم ما نمتلكه الشرف.. وحزين فقط لوالدتي

Google+ Print
حارس الشرطة لـ في الجول: التفويت للأهلي؟ أهم ما نمتلكه الشرف.. وحزين فقط لوالدتي حارس الشرطة لـ في الجول: التفويت للأهلي؟ أهم ما نمتلكه الشرف.. وحزين فقط لوالدتي

سباعية سجلها الأهلي في شباك اتحاد الشرطة في مباراة شهدت أخطاء وسوء تقدير من حارس الأخير عصام سعد الذي قدم ربما أسوأ مباراة في مسيرته.

ربما سعد ليس أول حارس تسكن شباكه سبعة أهداف لكنه بالتأكيد أمر لا يحدث كل يوم أو كل جولة.. فماذا قال حارس الشرطة عن هذه المباراة.

ليست نهاية العالم

يقول سعد لـFilGoal.com "دخلنا المباراة ونحن نريد أن نفعل شيئا أمام الأهلي لكن ما حدث هو عدم توفيق فقط، فهو لم يكن يومي".

وأضاف "رغم النتيجة صليت ركعتين شكر في وسط المرمى وبملابسي، أنا أشكر الله في الضراء لأنني كثيرا ما أكون موفقا ومن الطبيعي أن يأتي يوم وأصبح العكس".

وأردف "السبعة أهداف ليست نهاية العالم فنحن خسرنا مباراة بثلاث نقاط وليست بسبع".

جلسة مبروك

وتابع "بعد المباراة فتحي مبروك جلس معي وطلب مني نسيان المباراة وقام بتشجيعي ورفع روحي المعنوية وأشكره جدا وبالطبع لم أحزن من كلامه في المؤتمر الصحفي".

"بالنسبة للذين يتحدثون عن التفويت هذا كلام غير منطقي، هم يتحدثون عن شرفنا ونحن أهم ما لدينا هو الشرف.. فتحي مبروك أيضا مدرب كبير ومحترم ولا يليق الحديث عنه بهذا الشكل".

حزن والدتي

"أنا حزين فقط من أجل والدتي فهذا أكثر ما أحزنني بالفعل أنها شعرت بالحزن جدا مما حدث في المباراة وهذا أكثر ما أثر في بعد المباراة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع