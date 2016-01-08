حارس الشرطة لـ في الجول: التفويت للأهلي؟ أهم ما نمتلكه الشرف.. وحزين فقط لوالدتي

سباعية سجلها الأهلي في شباك اتحاد الشرطة في مباراة شهدت أخطاء وسوء تقدير من حارس الأخير عصام سعد الذي قدم ربما أسوأ مباراة في مسيرته.

ربما سعد ليس أول حارس تسكن شباكه سبعة أهداف لكنه بالتأكيد أمر لا يحدث كل يوم أو كل جولة.. فماذا قال حارس الشرطة عن هذه المباراة.

ليست نهاية العالم

يقول سعد لـFilGoal.com "دخلنا المباراة ونحن نريد أن نفعل شيئا أمام الأهلي لكن ما حدث هو عدم توفيق فقط، فهو لم يكن يومي".

وأضاف "رغم النتيجة صليت ركعتين شكر في وسط المرمى وبملابسي، أنا أشكر الله في الضراء لأنني كثيرا ما أكون موفقا ومن الطبيعي أن يأتي يوم وأصبح العكس".

وأردف "السبعة أهداف ليست نهاية العالم فنحن خسرنا مباراة بثلاث نقاط وليست بسبع".

جلسة مبروك

وتابع "بعد المباراة فتحي مبروك جلس معي وطلب مني نسيان المباراة وقام بتشجيعي ورفع روحي المعنوية وأشكره جدا وبالطبع لم أحزن من كلامه في المؤتمر الصحفي".

"بالنسبة للذين يتحدثون عن التفويت هذا كلام غير منطقي، هم يتحدثون عن شرفنا ونحن أهم ما لدينا هو الشرف.. فتحي مبروك أيضا مدرب كبير ومحترم ولا يليق الحديث عنه بهذا الشكل".

حزن والدتي

"أنا حزين فقط من أجل والدتي فهذا أكثر ما أحزنني بالفعل أنها شعرت بالحزن جدا مما حدث في المباراة وهذا أكثر ما أثر في بعد المباراة".