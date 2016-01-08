الزمالك يوفد ممثله إلى السعودية لحل أزمة تأخر القسط الثاني من صفقة عبد الشافي

أوفد نادي الزمالك وكيل اللاعبين أحمد يحيى مندوبا عنه إلى السعودية لبحث أزمة تأخر وصول القسط الثاني من قيمة صفقة انتقال محمد عبد الشافي إلى الأهلي السعودي.

الأهلي السعودي ضم محمد عبد الشافي خلال الموسم المنقضي من الزمالك، على أن تسدد قيمة الصفقة على دفعات.

وبعد أن تلقى الزمالك الدفعة الأولى من قيمة الصفقة، تأخر الأهلي السعودي في إرسال القسط الثاني إلى الأن.

ويقدر القسط الثاني من الصفقة بمبلغ مليون و300 ألف دولار استحق الزمالك تحصيلهم قبل أيام.

وأوفد الزمالك أحمد يحيى بصفته كان الوسيط في إتمام الصفقة بين الزمالك والنادي السعودي.