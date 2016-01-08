علماء يكتشفون سبب ولادة قطة تشبه هتلر

اكتشف العلماء سبب ولادة قطط شبيهة بالزعيم النازي أدولف هتلر.

وتمكن علماء من جامعتي باث وإدنبرة من تحديد أسباب ولادة قطط مرقطة مع بقعة مستطيلة الشكل تحت أنفها تشبه شنب هتلر.

وفق تحليل العلماء، يعود السبب إلى تغيرات في الجين kit الذي يبطئ سرعة تكاثر الخلايا الصبغية، ما يؤدي إلى بقاء جزء من فرو القطط أبيض اللون لأن الخلايا غير كافية لإعطاء لون متجانس.

> ويقول البروفيسور يان جيكسون من جامعة إدنبرة، بحسب روسيا اليوم: “كان يعتقد أن الخلايا الصبغية تستلم بصورة ما المعلومات عن اللون المطلوب أو الألوان المطلوبة، ولكن عمليا يحصل ذلك بصورة عشوائية، تشبه عملية الانتشار مثلا: إذا سقطت قطرة حليب في فنجان القهوة يتغير لون القهوة تدريجيا”.

ويعتقد العلماء أن نتائج دراستهم تصلح لدراسة أمراض مثل عيب القلب الوراثي وغيره من الأمراض التي لها علاقة بحركة الخلايا خلال نمو الجنين في الرحم.