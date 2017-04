Leonardo DiCaprio يصارع الموت في شريعة الغاب

بعد أن قدّم لنا العام الماضي فيلمه Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) الذي ترشح لتسع جوائز أوسكار ونال عنه ثلاث جوائز أوسكار كأفضل مخرج وفيلم وسيناريو أصلي، يعود المخرج المبدع Alejandro Gonzalez Inarritu مع فيلم مميّز عنوانه The Revenant مقتبس عن رواية The Revenant: A Novel of Revenge للكاتب Michael Punke، والتي بدورها تسرد قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حصلت في شتاء عام 1823. صحيح أننا شاهدنا العام الماضي ثلاثة أفلام محورها المواجهة بين الطبيعة والإنسان وهي The Martian و Everest و In the Heart of the Sea لكن لا يجوز مقارنتها بفيلم The Revenant الذي يمكن وصفه بالوحشي والمذهل في آن واحد حيث لا يكمن الصراع بين الإنسان والطبيعة فقط بل تتفوّق وحشية الإنسان على الطبيعة، وأجواؤه شبيهة الى حد ما لما قدّمه في السابق المخرج والسيناريست Terence Malik والمخرج والسيناريست الراحل Sam Peckinpah.

لتصوير هذا الفيلم استعان المخرج Inarritu بمدير التصوير Emmanuel Lubezki الفائز بجائزة اوسكار أفضل تصوير عام 2014 عن Gravity وعام 2015 عن فيلم Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) ، وبرأيي الخاص يستحق عن جدارة الفوز هذا العام أيضاً بهذه الجائزة للمرة الثالثة على التوالي. فهو لم يستعمل أي نوع من الإضاءة خلال التصوير بل اكتفى بالأنوار الطبيعية ليلاً ونهاراً خلال تصويره في مناطق باردة جداً في كندا والأرجنتين كما استعمل المؤثرات البصرية بطريقة ذكية لا يشعر المشاهد بأنها مركّبة.

تمثيلياً أبدع Leonardo DiCaprio بتجسيد شخصية Hugh Glass الرجل الصامت في معظم الأوقات والذي تعرّض لأعنف التعذيب الجسدي والمعنوي معبّراً عما يشعر به من خلال نظراته وأوجاعه وهو صرّح وقال مؤخراً أنه أصعب دور تمثيلي له في مسيرته السينمائية. فهل ستنفك عقدته بالفوز بجائزة أوسكار هذا العام بعد أن أفلتت منه الجائزة المذكورة خمس مرات؟ في المقابل، قدّم Tom Hardy دور الشرير بشكل ممتع للمشاهدة خاصة من خلال اللقطات القريبة لعينيه البرّاقتين الشريرتين.

الملفت أيضاً في هذا الفيلم الرسالة التي وجهها المخرج من خلال العبارة المكتوبة باللغة الفرنسية على رجل مشنوق وهي Tous les hommes sont sauvages أي كل الرجال برابرة، وكأنه يغمز بطريقة مباشرة الى الوحشية المتجذرة في عمق بعض البشر على مدار العصور والأزمنة والتي تساوي في بعض الأحيان أو حتى تتفوّق للأسف على وحشية الحيوانات وغريزتهم.

The Revenant لا أنصح به أصحاب القلوب الرقيقة فكلمة قاسي لا تصفه جيداً، يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.