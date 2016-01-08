Adele تتألم من الرياضة والريجيم من أجل صوتها

تعتبر المغنية Adele ممارسة الرياضة من الأمور المملة والمتعبة.

فالمغنية التي تعاني من الوزن الزائد، قد انطلقت، مثل الكثير منا في بداية العام الجديد، الى ممارسة التمارين الرياضية في الصالات المتخصّصة للحصول على شكل جيد بعد موسم الأعياد.

وشاركت مغنية Hello متتبعيها صورة لها بالأبيض والأسود عبر إنستقرام بلباس رياضي باللون الأسود، بينما كانت تخضع لتدريب مكثف إستعداداً لجولتها الغنائية القادمة في أوروبا وأمريكا الشمالية والتي تنطلق من بلفاست يوم 29 فبراير/شباط المقبل، وبدا عليها التعب والإشمئزاز، وأرفقت Adele صورتها بتعليق قالت فيه:

"أنا أستعد".

فمنذ إطلالتها بألبومها الجديد 25 بعد توقف فني دام 3 سنوات، كشفت Adele عن أنها بصدد التحضير لشكل جديد لجسدها الممتلىء عبر تمرينات رياضية وصفتها بالمملة، بالإضافة الى نظام غذائي قاسٍ، قامت فيه بالإنقطاع عن الكحول والسجائر والكافيين، كذلك الأطعمة الحارة والحامضة كما قالت..

ومع ذلك، تقول المغنية البريطانية إنها تعتمد أسلوب الحياة الجديد هذا للحفاظ على صوتها وليس مجرّد محاولة لتبدو بشكل جيد، لأن أخذ صحة الصوت على محمل الجدّ بالنسبة للفنان يُغنيه عن الوقوع في حوادث هو بغنى عنها، في اشارة منها الى حادث إصابتها بنزيف حلقي في العام 2011، وأضافت Adele: "أنا خائفة طوال الوقت على صوتي".

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