رنا الأبيض: امرأة جميلة لا تقبل الخسارة

كشفت النجمة والممثلة رنا الأبيض تفاصيل مشاركتها في بطولة "طبيب جرّاح" الخماسية الأخيرة من الجزء الثالث من "أهل الغرام".

وقالت الفنّانة السوريّة أنها تجسّد شخصية "سارية" صاحبة الطبيعة المنفعلة والديناميكية جداً إلى جانب تمتعها بالصلابة، والقدرة على الكره والحبّ في نفس الوقت.

وأضافت أن "سارية" تمثّل امرأة ليست على استعداد لأن تخسر من تعتبره رجلها أمام امرأة أخرى، من دون أن توضح ما إذا كانت شخصية "سما" التي تؤديها الفنّانة كندة علّوش هي الخصم الدرامي في "طبيب جرّاح".

وأوضحت الأبيض أن "سارية" تعمل على الوقوف إلى جانب أحد الرجال كي يصل إلى الشهرة، كونها تعمل في المجال الإعلامي، إلّا أن النتيجة لم تكن وفق ما تتوقع.

وكان المخرج حاتم علي اختتم عمليات تصوير "أهل الغرام 3" بخماسية "طبيب جرّاح" من كتابة إيّاد أبو الشامات، ومن بطولة النجوم جمال سليمان وكندة علّوش ورنا الأبيض وشادي مقرش ودارينا الجندي.