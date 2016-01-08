رابح صقر يسجل 4 أغاني "سينجل" جديدة

علمت "سيدتي نت" أن المطرب السعودي رابح صقر انتهى من تسجيل أربع أغنيات سينجل جديدة في العاصمة الرياض مؤخراً، يغلب عليها الطابع الرومانسي.

ويطرح رابح قريباً أغنية جديدة بعنوان "هـذا دمي" من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، من كلمات تركي آل الشيخ وألحان نواف عبد الله وتوزيع هـشام السكران.

وكان صقر قد طرح منذ أشهر أغنية جديدة جلسة بعنوان "يا وقت" من كلمات سامي العلي وألحان سليمان الملا.

من ناحية ثانية، يستعد الفنان رابح صقر لإحياء حفل فني في القاهرة بفندق النيل ريتز الثلاثاء المقبل، وأيضاً حفل في دبي الجمعة بعد القادمة بمشاركة الفنانتين شمه حمدان وناتاشا في مركز دبي التجاري العالمي.