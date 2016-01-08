بسبب "ستار أكاديمي" مايا دياب محرومة من النوم

تحل الفنانة مايا دياب ضيفة على البرايم الـ 13 من برنامج "ستار أكاديمي"، وهي قامت بزيارة الأكاديمية لإجراء البروفات الخاصة بالحفل.

الصفحة الرسمية للبرنامج، قامت بنشر مجموعة صور لـ مايا دياب، خلال وجودها في الأكاديمية، وغنائها مع الطلاب، بالإضافة إلى صور اخرى تجمعها بالمخرج طوني قهوجي.

بدورها قامت مايا بنشر صورة لها، بدت فيها وقد غيرت لون شعرها إلى الفضي، معتمدة لوك جديد، كما ارتدت خلال التمارين شورت قصير، وحذاءً رياضياً، منحاها إطلالة شبابية تتماشى مع أجواء البرنامج. ثم ما لبثت أن نشرت صورة أخرى لها عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، وعلقت تحتها " لا استطيع النوم..بانتظار ليلة الغد". بالإشارة إلى شوقها الكبير للظهور في برنامج "ستار أكاديمي" والغناء على مسرحه.