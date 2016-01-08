بالفيديو: صابر الرباعي يوضح حقيقة تعرضه للإعتداء في الشارقة

بعد أن انتشر أمس خبر عن تعرض الفنان صابر الرباعي للإعتداء بعد إنتهاء حفله في الشارقة، أعلن صابر عبر صفحته على "فيس بوك" بعد منتصف الليل من خلال فيديو مصور أنه بخير، وما يتم التداول به بإصابته هو وإدارة أعماله غير صحيح".

وأوضح صابر أنه خلال حفله حصلت حالة غريبة بعد انتهائه من الغناء والقاء التحية على الجمهور وتوجهه إلى الكواليس، مشيراً إلى أنه "هناك شخص أو أشخاص رموا مادة بلاستيكية، ولكن لم يقع الاعتداء عليّ كما تمّ الترويبج للأمر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتابع: "هؤلاء الأشخاص تم القبض عليهم من قبل الأمن، وأطمئن كل الجمهور أنه لم يحصل أي شيء عكر صفوة حفلي التي كنت سعيداً جداً بإحيائها، موجهاً تحية إلى كل الجمهور العربي والإماراتي خصوصاً.

وقال صابر أن "الإمارات تبقى بالنسبة قبلة كل الفنانين كي يغنوا ويستمتعوا بالغناء بها لأنها شعب مضياف". وأضاف: "نحييي كل الجهود التي قاموا بها في إدارة هذا المهرجان ونلقاكم في حفلات أخرى وأنا بخير والحمدالله".