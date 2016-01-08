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هل ستجتمع توبا بيوكستون والسلطان سليمان في فيلم سينمائي؟

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الجمعة 08-01-2016 21:38

وأخيراً سيحقق المخرج فيرزان أوزبيتك حلم النجمة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بإيلين الكبير في تجسيد روايتها المفضلة (Istanbul kirmizi) – (أسطنبول الحمراء) في فيلم سينمائي. وهو أول كتاب ألّفه المخرج فيرزان الذي يعيش في إيطاليا التي أحبها من 30 عاماً،و التي حلمت توبا بأداء دور البطولة النسائية فيها فور قراءتها لها في روما، ورشح إلى جانبها النجمان التركيان: محمد جونسور الشهير بالأمير مصطفى ، وهالوك بيلغينير. ورشح أيضاً النجم العالمي مات ديلون،والنجم التركي خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان الذي لم يبدِ موافقته بعد رغم حماس جمهوره وجمهور توبا لرؤيتهما معاً سينمائياً أو تلفزيونياً.
ومقرر بدء التصوير في شهر إبريل (نيسان) 2016 المقبل.
وسيبدأ في شهر يناير الحالي بيع النسخة التركية من الكتاب في تركيا بحضور مؤلفها الذي سيأتي في زيارة قصيرة لعدة أيام فقط،وتحقق الرواية التي تحكي جزءًا كبيراً من سيرة حياة المؤلف مبيعات قياسية باللغات الأجنبية ومتوقع النجاح ذاته للترجمة التركية لها.

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