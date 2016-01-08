مقتل وإصابة 9 عراقيين فى انفجارين ببغداد

>قتل مدنيان وأصيب سبعة آخرون من العراقيين اليوم الجمعة نتيجة انفجارين وقعا فى العاصمة العراقية بغداد، وقال مصد أمنى إن عبوة ناسفة زرعت قرب سوق شعبية فى منطقة المحمودية جنوبى بغداد؛ أسفرت عن مقتل مدنى وإصابة سبعة آخرين بجراح، لافتا إلى أن عبوة ناسفة أخرى لصقت أسفل سيارة بمنطقة الأمين شرقى العاصمة العراقية انفجرت وأدت إلى مقتل صاحب السيارة على الفور.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد ، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.