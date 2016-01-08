الاتحاد الأوروبى: تخصيص 100 مليون يورو فى شكل مساعدات إلى ليبيا

أعلنت فيديريكا موغرينى، ممثلة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، تخصيص 100 مليون يورو على شكل مساعدات تقدم إلى ليبيا، معربة عن سعادتها حيال الحوار الذى أجروه مع المؤتمر الليبى.

وقالت فيديريكا موغرينى لابد من اتحاد الأطراف الليبية لمكافحة الإرهاب، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبى ملتزم بدعم الشعب الليبى وتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى ليبيا.

فيما أكد فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية القترحة، فى مؤتمر صحفى مشترك مع ممثلة الاتحاد الأوروبى، أن المصالحة الوطنية بين طوائف الشعب الليبى من أهم برامج عمل حكومته، وأنهم اتفقوا على تفعيل حزمة الدعم الأوروبية المقدمة لليبيا، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة الوفاق سيكون خلال الجدول الزمنى المحدد.