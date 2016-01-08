أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"إيكونوميست": خطة محمد بن سلمان الاقتصادية ستحدد مصير السعودية والعرب

Google+ Print
"إيكونوميست": خطة محمد بن سلمان الاقتصادية ستحدد مصير السعودية والعرب "إيكونوميست": خطة محمد بن سلمان الاقتصادية ستحدد مصير السعودية والعرب
قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن الأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد السعودى ووزير الدفاع، وضع مخططا يهدف إلى فتح الاقتصاد والحكم السعودى المغلق، بما فى ذلك البيع المحتمل لأسهم شركة النفط الوطينة "أرامكو "، وقالت الصحيفة إن الموقف السياسى بالتغير الاقتصادى الكاسح يمثل نوعا من المقامرة، وسيحدد بقاء آل سعود وتشكل مستقبل العالم العربى.

وتحدثت المجلة عن الخطة الاقتصادية للأمير محمد بن سلمان، الذى يهدف منها إلى إعادة تصميم جذرى للدولة السعودية، وقالت إن الخطوة الأولى تتمثل فى ضبط الأوضاع المالية من خلال القضاء على العجز فى الميزانية فى السنوات الخمسة المقبلة، حتى لو استمرت النفط متدنية، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه مهمة محفوفة بالمخاطر لأنها تعنى تفكيك النظام الذى يعتمد على أموال النفط لتقديم خدمات التعليم والصحة المجانية إلى جانب الكهرباء والمياه والإسكان المدعوم بنسبة كبيرة للغاية.

واعتبرت الصحيفة أن إعادة ضبط الرسوم والضرائب ما هو إلا خطوة أولى، فنحو 70% من السعوديين تحت سن الثلاثين، وفى نفس الوقت فإن ثلثى العمال السعوديين توظفهم مع توقعات بتضاعف قوة العمل بحلول عام 2030، وذهبت المجلة إلى القول بأن ازدهار الدولة سيتحقق فقط لو نوعت مصادرها واعتمدت على المشروعات الخاصة وقدمت الكفاءات التى يتطلبها السوق.

وتسعى السعودية لتحقيق ذلك من خلال الخصخصة والملكية الخاصة للخدمات العامة، وتسعى إلى الخصخصة الكاملة أو الجزئية لأكثر من 20 من الوكالات والشركات التى تملكها الدولة بما فى ذلك شركات الطيران والاتصالات الوطنية، والجائزة الكبرى تتمثل فى شركة أرامكو، الأيقونة الوطنية التى تعد أكبر شركة فى العالم من حيث القيمة، ويفضل الأمير محمد بن سلمان تعويم نسبة قليلة من أسهم أرامكو ويحث فريقه على الوصول لخطة فى غضون أشهر.

وأكدت إيكونوميست أن ما تحتاجه المملكة هو الاستثمار فى شبابها والصناعات غير النفطية والبنى التحتية الخاصة بالسياحة، ولن يحدث هذا ما لم يؤمن المستثمرون بمستقبل البلاد، ورأت أن هناك عقبتين فى طريق ذلك؛ الأولى أن خطة التقشف على غرار ما حدث فى اليونان لن تحظى بشعبية، أما العقبة الثانية فتتمثل فى السياسة، فالصراع مع إيران سيكون له تأثير، ففى ظل الحرب فى اليمن، فإن الأمن والدفاع وحدهما يستوليان على 25% من الميزانية السعودية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في مصر بمناسبة شم النسيم 2017

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة

أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة