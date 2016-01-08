حملة مكبرة لرفع كفاءة وتطوير منطقة الغابة الشجرية فى الإسماعيلية

أشرف المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، يرافقه الأمير أبو ريد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، على ما تم تنفيذه حالياً من الحملة المكبرة لاستعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المدينة، وتنفيذا لخطة المحافظة للتطوير والتجميل.

وتم خلال الحملة رفع كفاءة وتطوير منطقة الغابة بحى ثانى الإسماعيلية، وقص وتهذيب الأشجار وصيانة المسطحات الخضراء ورفع كافة تجمعات القمامة والمخلفات بالمنطقة، بالإضافة إلى إعادة صيانة أعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة بالمنطقة لاستعادة بريقها من جديد لتكون متنفسا لشعب الإسماعيلية.

وأكد السكرتير العام للمحافظة، أن هناك خطة تنفيذية تتضمن إعادة تأهيل الغابة من جديد ورفع كفاءتها واستثمارها لتكون متنزها مفتوحا لشعب ومواطنى الإسماعيلية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة، وأنه جارى حاليا إعداد المخطط العام ووضع التصميمات اللازمة للبدء فى تنفيذ أعمال تطوير الغابة وصيانتها بالكامل.