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بلاغ سلبى بوجود قنبلة فى شارع الجلاء بمدينة طنطا

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بلاغ سلبى بوجود قنبلة فى شارع الجلاء بمدينة طنطا بلاغ سلبى بوجود قنبلة فى شارع الجلاء بمدينة طنطا
تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم الجمعة، بلاغًا من أهالى منطقة شارع الجلاء بمدينة طنطا، يفيد بوجود قنبلة فى أحد مخازن الأنابيب، قبل أن يتبين سلبية البلاغ.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، واللواء حسام خليفة حكمدار المديرية، واللواء أحمد عبد الوهاب مساعد المدير، لمكان البلاغ، برفقة رجال إدارة فحص المفرقعات، وفرضوا كردونا أمنيا حول مكان البلاغ، ومنع السيارات من المرور.

وتعامل أفراد وضباط قسم فحص المفرقعات مع البلاغ وتبين سلبيته، واطمأن الأهالى والسكان، وفُتِحَ الطريق من جديد أمام المواطنين.

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مصر 365