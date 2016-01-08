أخبار عاجلة

اعتبر زوجتك بنتك وكن رحيماً بها واكظم غيظك مهما فعلت كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عائشة -
بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن» -
"حميات أسوان" يحتجز خامس حالة ملاريا خلال أسبوعين -
بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حل أزمة التجنيد.. أحمد توفيق يلحق بمباراة الزمالك مع إنبي

Google+ Print
حل أزمة التجنيد.. أحمد توفيق يلحق بمباراة الزمالك مع إنبي حل أزمة التجنيد.. أحمد توفيق يلحق بمباراة الزمالك مع إنبي

توصل الزمالك إلى حل لأزمة تجنيد الخاصة بلاعبه أحمد توفيق، وسيكون اللاعب حاضرا في مباراة إنبي المقبلة.

أحمد توفيق يغيب عن الزمالك منذ فترة بسبب الإصابة، ورغم عودته للتدريبات إلا أن مشاركته كانت محل شك في المباراة المقبلة أمام إنبي بسبب استعداءه للتجنيد لمدة أربعة أيام.

وتواصل الزمالك مع القيادة العليا للقوات المسلحة، ليتوصلوا في النهاية إلى حل يشارك بموجبه توفيق في مباراة الزمالك على أن يلتحق في اليوم التالي بالتجنيد.

ويستعد الزمالك لملاقاة إنبي ضمن يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع