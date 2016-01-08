حل أزمة التجنيد.. أحمد توفيق يلحق بمباراة الزمالك مع إنبي

توصل الزمالك إلى حل لأزمة تجنيد الخاصة بلاعبه أحمد توفيق، وسيكون اللاعب حاضرا في مباراة إنبي المقبلة.

أحمد توفيق يغيب عن الزمالك منذ فترة بسبب الإصابة، ورغم عودته للتدريبات إلا أن مشاركته كانت محل شك في المباراة المقبلة أمام إنبي بسبب استعداءه للتجنيد لمدة أربعة أيام.

وتواصل الزمالك مع القيادة العليا للقوات المسلحة، ليتوصلوا في النهاية إلى حل يشارك بموجبه توفيق في مباراة الزمالك على أن يلتحق في اليوم التالي بالتجنيد.

ويستعد الزمالك لملاقاة إنبي ضمن يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري.