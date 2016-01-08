كيف تحصلين على شعر حريري ناعم؟

إن الغسيل المتكرر للشعر واستخدام المواد الكيميائية يلحقان الضرر بفروة رأسك فتشعرين بضعف شعرك وخشونة ملمسه. كما يؤدي التصفيف المتكرر للشعر مع استخدام الأصباغ المختلفة إلى مزيد من الجفاف والتلف، لاسيما بعد أيام الصيف الحارة.

لشعر حريري ناعم، "سيدتي نت" يطلعك على بعض الزيوت المفيدة :

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1.زيت جوز الهند: هو زيت فعال جداً للتخلص من تكسر الشعر، والحد من فقدان البروتين مما يجعل الشعر أكثر نعومة. كما يعمل على ترطيب فروة الرأس مما يمنع جفافها. كل ما عليك فعله هو تسخين ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، واتركيه حتى يدفأ، ثم ضعيه ليلًا على فروة رأسك مع التدليك والتوزيع على كافة أنحاء فروة الرأس، ودعيه حتى الصباح، ثم اغسلي شعرك جيداً كالمعتاد. احرصي على تكرار وضع زيت جوز الهند مرة أسبوعيّاً لتحصلي على شعر ناعم كالحرير.

2.زيت الأركان: هو علاج رائع لتقصف الشعر وحمايته من الجفاف، كل ما عليك فعله هو وضع قطرات من زيت الأركان على نهايات شعرك للتخلص من تقصفه وإضافة اللمعان والرطوبة إليه؛ أما إذا كنت تعانين من فروة رأس دهنية، فقومي بوضع زيت الأركان على فروة رأسك قبل غسل الشعر بساعة على الأقل ليقلل ذلك من دهنية شعرك.

3.زيت اللوز: يحتوي زيت اللوز على فيتامين E والأحماض الدهنية كالأوميغا3 التي تفيد في تقوية فروة الرأس. كل ما عليك فعله هو تدليك فروة رأسك بقطرات من زيت اللوز واتركيه لبضع ساعات، ثم اغسلي شعرك كالمعتاد.

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